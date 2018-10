Ouders, grootouders en twee kinderen komen om bij brand tijdens vakantie op Guadeloupe

31 oktober 2018

18u06

Bron: Belga

Op Guadeloupe, een Frans overzees departement in de Caraïbische Zee, zijn afgelopen nacht zes mensen omgekomen bij een brand in een appartement in de gemeente Saint-François. Dat meldde de burgemeester Laurent Bernier. Het gaat heel waarschijnlijk om een gezin.