Ouders gefolterde student: "Kim Jong-un en zijn duivelse regime zijn verantwoordelijk voor de dood van onze zoon"

01 maart 2019

19u33

Bron: USA Today, Reuters 0 De ouders van Otto Warmbier, de student die in 2017 na anderhalf jaar dwangarbeid in een Noord-Koreaans gevangenenkamp om het leven kwam, houden dictator Kim Jong-un en zijn regime nog altijd verantwoordelijk voor de dood van zoon. Dat zeggen ze in een mededeling, nadat president Trump gisteren verklaarde dat hij Kim “op zijn woord” geloofde dat die niet op de hoogte was.

“Kim en zijn duivelse regime zijn verantwoordelijk voor de dood van onze zoon, Otto”, schrijven Fred en Cindy Warmbier in een open brief. “Kim en zijn duivelse regime zijn verantwoordelijk voor onwaarschijnlijke wreedheden en onmenselijkheden. Geen enkel excuus of uitgebreide lofbetuiging kan dat veranderen.”

Amerikaans president Donald Trump prees zijn “goede vriend” Kim Jong-un gisteren tijdens de mislukte top in Vietnam. Trump verklaarde dat Kim Jong-un hem had gezegd dat hij pas achteraf op de hoogte was gebracht over de toestand van Warmbier toen die na anderhalf jaar gevangenschap terug naar de VS werd gestuurd. De 22-jarige student werd blind, doof, verlamd en met zware hersenschade gerepatrieerd. Zes dagen na zijn thuiskomst overleed hij. Hij was in januari 2016 opgepakt omdat hij een propagandaposter mee naar huis had willen nemen na een studietrip in het land. Hij werd tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld.

Kim Jong-un “vond dat erg jammer”, aldus Trump. “Hij was heel goed op de hoogte, maar pas later. Hij vertelde me dat hij het niet wist, en ik geloof hem op zijn woord.”

Kritiek

Trump kreeg voor zijn uitspraak heel wat kritiek van Amerikaanse politici, zowel bij de Democraten als in zijn eigen Republikeinse partij. In zijn State of the Union van vorig jaar, waarop Otto Warmbiers ouders uitgenodigd waren, was Trump nog erg scherp voor Kim. Hij noemde de student toen een voorbeeld van de “horror” in Noord-Korea. In december veroordeelde een federale rechtbank het land tot een schadevergoeding van 501 miljoen dollar.

Ook na de mededeling van Warmbiers ouders blijft Trump erbij dat hij Kim Jong-un gelooft. Hij houdt het Noord-Koreaanse regime verantwoordelijk, maar niet Kim persoonlijk. “De president is akkoord met de Warmbiers en houdt Noord-Korea verantwoordelijk”, aldus zijn adviseur Kellyanne Conway vanmiddag op Fox News.