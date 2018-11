Ouders gaan naar bioscoop en laten peuter en baby alleen thuis, kleine Emma belt de politie: “Waar is mama?” Yamilla van Dijk

29 november 2018

23u44

Een Nederlandse politiemedewerker van operationeel centrum Den Haag kreeg gisteravond een verontrustend telefoontje van een peuter, die alleen met haar babybroertje was achtergelaten. Haar ouders hadden een avondje naar de bioscoop gepland, maar konden geen babysit meer regelen. De moeder had erop gegokt dat de kinderen niet wakker zouden worden.

De medewerker kreeg gisteravond plots de kleine Emma aan de lijn. “Mijn telefoon gaat, het is een 112-melding”, schrijft de medewerker op Facebook. “Ik begin met ‘goedenavond politie’, maar voordat ik ben uitgesproken, hoor ik een kinderstemmetje vragen: ‘waar is mama?’”, zo begint het verhaal.

Kinderen die 112 bellen, zijn vaak aan het spelen met de telefoon. Maar de medewerker was er niet gerust op. Er was een huilende baby op de achtergrond te horen. “Het meisje begint te huilen en zegt: ‘Ik weet niet waar mama is’”, vervolgt de medewerker. De stem aan de andere kant van de lijn klinkt als een meisje dat niet ouder dan 3 of 4 jaar is.



Emma zegt dan dat haar ouders niet thuis zijn. De politiemedewerker bedenkt zich geen moment en laat het nummer van de telefoon natrekken, om erachter te komen waar het meisje woont. “Ik zeg tegen Emma: ‘Blijf maar aan de telefoon, ik ga je helpen en wij gaan samen mama zoeken’. Ik vraag aan Emma waar zij woont. Zachtjes zegt zij: ‘Rotterdam.’” Het adres of de straatnaam wist Emma niet. Intussen kletst het meisje honderduit over haar beer die zij in haar handen heeft.

Verhuisd

Uiteindelijk vindt de medewerker een adres verbonden aan het telefoonnummer. “De collega’s op straat gaan onderweg en ik houd Emma aan de telefoon”, klinkt het. “Bij het adres aangekomen vraag ik aan Emma of zij al politie voor de deur ziet. Emma zit boven in de slaapkamer en kijkt uit het raam. ‘Nee', zegt ze stellig. Wat blijkt, het gezin is volgens de huidige bewoners recentelijk verhuisd. Maar onbekend is naar welk adres.”

Met Emma nog aan de telefoon gaat de medewerker op zoek naar het nieuwe adres. “Mijn collega krijgt dan net een man aan de lijn die een klein meisje voor een raam ziet staan in een donker huis en vindt dat gevaarlijk. De man belt aan maar krijgt geen reactie.” Collega’s trekken naar het adres en zien inderdaad een klein meisje in het kozijn.

“Ik zie een politieauto”

“Ineens zegt Emma: ‘Ik zie een politieauto!’. Het meisje in het raamkozijn blijkt Emma te zijn.” De medewerker is opgelucht dat ze veilig in handen is van collega's.

De ouders van Emma waren een avondje naar de bioscoop. Emma en haar broertje slapen altijd door en worden nooit voor een bepaalde tijd wakker. De ouders konden geen oppas krijgen en hadden erop gegokt dat het wel goed zou komen, meldt de politie. De ouders zijn stevig toegesproken geweest door de politie op het bureau. Daarnaast krijgen zij begeleiding van Bureau Jeugdzorg.