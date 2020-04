Ouders en twee jonge dochtertjes komen om bij Engels gezinsdrama mvdb Bron: BBC

01 april 2020

13u57 1 Een gezinsdrama waarbij de ouders en twee jonge kinderen het leven hebben gelaten, schokt het Verenigd Koninkrijk. De politie haalde zondagavond de vier levenloze lichamen uit hun woning in het plaatsje Woodmancote in het zuidoosten van Engeland.

De tragische feiten zijn gepleegd enkele dagen nadat de Britse regering lockdownmaatregelen had afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De slachtoffers zijn mama Kelly Fitzgibbons (40), papa Robert Needham (42) en hun twee dochtertjes Lexi (2) en Ava (4). Ook hun hond is gedood.

De speurders gaan ervan uit dat een van de ouders de andere gezinsleden om het leven heeft gebracht, waarna de persoon zichzelf van het leven beroofde. Een autopsie op de lichamen is nog niet verricht. Hoe de familieleden zijn gedood, is nog niet bekendgemaakt. De autoriteiten spreken van een “geïsoleerd incident”.



De lugubere ontdekking is gedaan door de 77-jarige moeder van Robert Needham. Maureen Needham woont in een ander deel van de woning. De vrouw hoorde lawaai en belde eerst nog familie en later de politie. Het moordonderzoek is nog volop bezig.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

