Ouders en migrantenkinderen tijdelijk niet vervolgd in VS door gebrek aan middelen TTR

26 juni 2018

13u43

Bron: Belga 0 Migranten die met hun kinderen illegaal vanuit Mexico in de Verenigde Staten immigreren, worden tijdelijk niet vervolgd bij gebrek aan plaats om de gezinnen vast te houden, maar volgens de Amerikaanse autoriteiten blijft het nultolerantiebeleid van toepassing.

Kevin McAleenan, commissaris van douane en grensbescherming, legde gisteren aan journalisten uit dat zijn diensten onvoldoende plaats hebben om al deze gezinnen vast te houden en dat ze bijgevolg niet meer vervolgd worden. Dat is volgens hem een gevolg van de ommekeer die president Donald Trump vorige week maakte door een einde te stellen aan de systematische scheiding van illegale migrantengezinnen.

Het nultolerantiebeleid van de regering-Trump tegenover illegale immigratie had ertoe geleid dat talrijke kinderen van hun ouders gescheiden werden, wat protest uitlokte tot in de rangen van de Republikeinen, maar ook op internationaal niveau, met felle kritiek van de Verenigde Naties.

McAleenan zei dat hij aan een plan werkte waarmee de vervolging hervat kan worden van ouders die met kinderen de grens oversteken.

De woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, benadrukte van haar kant dat het beleid van "zero tolerance" officieel van kracht bleef. "We veranderen niet van beleid", zei ze, "we hebben enkel gebrek aan middelen".