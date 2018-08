Ouders en hulpdiensten maken zich zorgen om nieuwe, angstaanjagende internethype Momo na zelfmoord 12-jarig Argentijns meisje AV

02 augustus 2018

14u02

Bron: Daily Mail 0 Momo. Dat is de naam van een nieuwe, angstaanjagende challenge die zich verspreidt via de berichtendienst Whatsapp. Het spel richt zich tot tieners en wordt ook wel de opvolger van de ‘Blue Whale Challenge’ genoemd, de internethype die leidde tot de dood van meer dan 100 tieners over de hele wereld. De dood van één Argentijns meisje wordt al gelinkt aan het huiveringwekkende 'spel' Momo.

Ouders en tieners over de hele wereld worden gewaarschuwd voor de nieuwe internetchallenge Momo. Het 'spel' gaat van start wanneer een bepaald telefoonnummer, dat voor het eerst verscheen op sociale media in Japan, wordt toegevoegd op Whatsapp. De bedoeling van de challenge is om te communiceren met de schimmige persoon die schuilgaat achter de figuur van Momo.

Wanneer gebruikers een bericht van die WhatsApp-gebruiker ontvangen, kan dat gepaard gaan met gewelddadige afbeeldingen of beledigingen. Momo zou er ook mee dreigen om persoonlijke en intieme informatie van zijn slachtoffers te lekken wanneer zij bepaalde opdrachten niet uitvoeren.

Creatie van Japanse kunstenares

De figuur die eruit ziet als een vrouw, lijkt met haar grote ogen, lange haar en grimmige lach, rechtstreeks uit een nachtmerrie ontsnapt. In werkelijkheid is Momo gebaseerd op een kunstwerk van de Japanse kunstenares Midori Hayashi. De creatie werd geplaatst in de 'Vanilla Gallery' in het museum of horror art in Tokyo. Hayashi zou niets te maken hebben met de nieuwe internetchallenge, maar haar instagramprofiel werd wel razend populair dankzij Momo.

Dood van een 12-jarig Argentijns meisje

De challenge dook al op in landen zoals Argentinië, Mexico, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Het 'spel' zou het populairst zijn in Latijns-Amerika.

In Argentinië bijvoorbeeld, veroorzaakte de hype flink wat paniek omdat de zelfmoord van een 12-jarig meisje uit het dorp Ingeniero Maschwitz, bij Buenos Aires, gelinkt wordt aan Momo.

De Buenos Aires Times meldt dat het meisje kort voor ze stierf, zichzelf filmde met haar smartphone. De politie gelooft dat het meisje via Whatsapp door een 18-jarige aangemoedigd werd om zelfmoord te plegen. De onbekende 18-jarige waarmee ze berichten uitwisselde, wordt nog door de autoriteiten gezocht.

De Argentijnse politie bevestigt ook dat ze de smartphone van het meisje hackten voor verder onderzoek. Daaraan voegen ze nog toe dat de 18-jarige de intentie had om de video op sociale media te plaatsen, als deel van van de Momo Challenge.

The Computer Crime Unit of Tabasco, Mexico, waarschuwt jongeren dat het 'spel' gevaarlijk is omdat de onbekenden achter de figuur Momo mogelijk persoonlijke informatie stelen, aanzetten tot zelfmoord of geweld en lichamelijke of psychische stoornissen kunnen genereren.

De Mexicaanse autoriteiten namen preventieve maatregelen en startten midden juli al een informatiecampagne op waarbij tieners worden gewaarschuwd om niet aan de challenge deel te nemen.

Blue Whale Challenge

De Momo Challenge wordt wel eens de opvolger genoemd van de Blue Whale Challenge. Die laatste veroorzaakte in 2016 flink wat paniek in Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Oekraïne, Bulgarije en de rest van de wereld. In 2017 waaide de gevaarlijke hype ook over naar ons land.

De Blue Whale Challenge is een ‘spel’ op sociale media waarbij deelnemers, meestal tieners, vijftig opdrachten krijgen. Dagelijks moet er een opdracht worden uitgevoerd. De 'ultieme', laatste opdracht is om zichzelf van het leven te beroven.

In ons land werden 27 dossiers opgesteld van tieners die meededen of planden om deel te nemen aan het spel.