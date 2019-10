Ouders en drie kinderen dood teruggevonden in Amerikaanse woning SVM

07 oktober 2019

20u18

Bron: ANP 0 In een woning in Abington (Massachusetts) zijn vijf mensen uit hetzelfde gezin dood gevonden. Het gaat vermoedelijk om een gezinsmoord. Ze zijn allemaal door een kogel om het leven gekomen, melden de autoriteiten.

De slachtoffers zijn een 40-jarige moeder, een 43-jarige vader, een 11-jarige dochter en een tweeling van 9 jaar. Het drama werd ontdekt toen een familielid van het gezin vandaag bij het huis aankwam om een van de kinderen naar school te brengen. Hij zag een van de slachtoffers bloedend beneden op de bank liggen en belde de hulpdiensten.

Het is niet duidelijk wie van het gezin de trekker overgehaald heeft. "Iedereen is dood en heel wat vragen dringen zich op. Mensen zullen zich afvragen waarom dit gebeurd is, maar antwoorden zijn er voorlopig nog niet”, aldus openbaar aanklager Tim Cruz tijdens een persconferentie.