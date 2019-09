Ouders dumpen hun zoontjes (2 en 3) naakt in daklozenkamp om “rust te kunnen hebben” Sven Van Malderen

25 september 2019

17u26

Bron: Daily Mail 12 In de Oekraïense stad Zaporizja hebben harteloze ouders hun twee zoontjes poedelnaakt in een daklozenkamp achtergelaten. Ze wilden naar eigen zeggen “een tijdje rust hebben”. Andrey (3) en zijn jongere broer Maksim (2) brachten een week in erbarmelijke omstandigheden door. Gelukkig was er nog Sergey, een 42-jarige clochard die zich over hen ontfermde.

“Dat koppel vroeg of we even op hun kinderen wilden letten”, aldus de man. “Ze zeiden dat ze naar de winkel moesten om eten te kopen, het zou maar twintig minuten duren. Maar we hebben hen nooit meer gezien.”

Verschillende daklozen hielden een oogje in het zeil en deelden het weinige voedsel dat ze hadden met de jongens. Het einde van hun lijdensweg kwam er eerder toevallig. Een voorbijgangster zag de verwaarloosde peuters tussen een stelletje dronkaards zitten en verwittigde de politie.

“Op mijn netvlies gebrand”

“Ik had wat vrije tijd en wandelde langs de Dnjepr-rivier”, aldus Olena Tashevska. “Ik was eigenlijk op zoek naar een plek om te zonnen, maar stootte zo op dat kamp. Het beeld van die jongens op vuile dekens staat op mijn netvlies gebrand. Ze droegen geen kleren en zagen er heel smerig uit. Ik heb onmiddellijk de politie gebeld.”

Ook een ambulance kwam ter plaatse. “Die jongens leefden als Mowgli (het mensenkind uit ‘Jungle Book’ dat opgevoed werd door een roedel wolven; nvdr)”, aldus politiewoordvoerster Dina Kurnikova. “Ze waren naakt en dronken water uit de rivier. Ze waren zo uitgehongerd dat ze eten zochten tussen het afval op het strand.”

“We waren het beu”

In het ziekenhuis bleek dat Andrey en Maksim onderkoeld waren en infecties opgelopen hadden. “Ze voelen zich slap en kunnen amper stappen”, aldus kinderarts Taisa Klimenko. “Ze wisten wie ze waren en konden hun leeftijd zeggen, maar over hun ouders hebben ze geen woord gerept.”

De politie kwam Bozhena Synychka (20) en Volodymyr Zaitsev (25) snel op het spoor. Ze verklaarden dat ze het “beu waren om op de jongens te letten” en hadden naar eigen zeggen “nood aan wat rust”.

De twee worden aangeklaagd voor verwaarlozing en riskeren een celstraf van vijf jaar. Daarnaast dreigen ze ook ontzet te worden uit hun ouderlijke macht. De kinderen verblijven in een weeshuis tot de rechtbank een oordeel geveld heeft.