Ouders doodgereden Britse tiener reizen naar VS om vrouw Amerikaanse diplomaat onder druk te zetten TT

12 oktober 2019

13u38

Bron: CNN 2 De ouders van Harry Dunn, de Britse 19-jarige motorrijder die overleed na een frontale botsing met de vrouw van een Amerikaanse diplomaat die aan de verkeerde kant van de weg reed, zijn naar de Verenigde Staten afgereisd om gerechtigheid voor hun zoon te eisen. De vrouw in kwestie maakte van haar diplomatieke onschendbaarheid gebruik om na het ongeval naar haar thuisland te vliegen, wat tot diplomatieke spanningen tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk heeft geleid.

“Op weg naar Washington DC en New York om onze campagne voor #GerechtigheidVoorHarry naar de Verenigde Staten te brengen”, tweette familiewoordvoerder Radd Seiger gisterenavond. Seiger zei tegen CNN dat ook de ouders van Harry Dunn dit weekend naar de VS zullen reizen om er maandag een persconferentie te geven.

Harry Dunn stierf op 27 augustus in het Engelse Croughton toen hij frontaal werd aangereden op zijn motorfiets. In de buurt ligt een luchtmachtbasis van het Amerikaanse leger. De tegenligger reed aan de verkeerde kant van de weg, Dunn maakte geen kans en overleed in het ziekenhuis.

De bestuurster, de 42-jarige Amerikaanse Anne Sacoolas, werkte volgens de politie eerst mee met het onderzoek en moest zich ter beschikking van de onderzoekers houden, maar stapte uiteindelijk samen met haar man en kinderen op een vliegtuig richting de VS. Doordat haar echtgenoot een Amerikaanse diplomaat is, geniet ook de vrouw van diplomatieke onschendbaarheid. Officiële verzoeken bij de Amerikaanse ambassade in Londen die onschendbaarheid op te heffen, haalden voorlopig niets uit.

De zaak leidt al weken tot ophef in het Verenigd Koninkrijk, zelfs premier Boris Johnson heeft de vrouw en de Amerikaanse diensten opgeroepen terug te keren om zich te verantwoorden. Amerikaans president Donald Trump verklaarde deze week dat de regering contact met de vrouw zou opnemen, maar kon geen concrete beloftes doen. “We gaan kijken wat we kunnen doen om hier iets aan te verbeteren. Er is een geweldige boosheid over”, erkende Trump. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen belden elkaar al over de zaak.

Ook wanhopige oproepen van Dunns ouders aan Trump haalden tot nog toe niets uit. “Probeer het te bekijken vanuit ons standpunt, vanuit ons verdriet. Hopelijk kan hij helpen haar terug te krijgen naar het Verenigd Koninkrijk, zodat het gerecht zijn werk kan doen”, zei Dunns moeder eerder aan CNN. “We zijn zes weken verder, en ook al wordt ze beschermd door de diplomatieke immuniteit, ik wil dat ze beseft dat we er helemaal door zitten. Ze is zelf een mens en een moeder. Ze heeft ons gezin kapot gemaakt. Wij moeten proberen verder te leven, maar we weten niet waar te beginnen.”