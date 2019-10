Ouders doodgereden Britse tiener ontmoeten Trump in Witte Huis terwijl dader in kamer ernaast zit TT

16 oktober 2019

07u53

Bron: BBC, The Guardian 1 De ouders van de 19-jarige doodgereden Britse tiener Harry Dunn zijn in het Witte Huis ontvangen door Amerikaans president Donald Trump. Daar kregen ze van de president te horen dat Anne Sacoolas, de Amerikaanse diplomatenvrouw die hun zoon doodreed in Groot-Brittannië, in de kamer naast hen zat. Vader Tim Dunn en moeder Charlotte Charles reageerden totaal verrast op de aankondiging en weigerden de vrouw te ontmoeten.

Volgens de ouders van Harry Dunn dropte Trump met zijn aankondiging “een bom”. Naar eigen zeggen waren ze niet klaar om Sacoolas zo plots te ontmoeten, zonder enige bijstand van een raadsman of een therapeut. Het koppel wil dat de vrouw terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk om zich te verantwoorden voor het gerecht. Pas dan willen ze met haar spreken. “Ons verdriet zit al meerdere weken opgesloten”, aldus moeder Charlotte Charles na afloop van de ontmoeting met de president. “We kunnen haar niet ontmoeten zonder therapeuten of bemiddelaars erbij. We willen haar nog altijd graag ontmoeten, maar dan op onze voorwaarden en op Brits grondgebied.”

De kans dat dat ook gebeurt, is echter klein. President Trump vertelde het koppel dat Sacoolas niet terug zal vliegen. Wel drukte hij zijn diepste medelijden aan de ouders uit. “Op het einde zei ik hem: ‘Als het uw 19-jarige zoon was, zou u hetzelfde doen.’ Hij hield mijn hand daarop wat steviger vast en zei ‘Ja, dat klopt. Misschien kunnen we nog proberen dit van een andere kant bekijken.’ Er is dus wel nog een klein beetje hoop dat hij het nog eens zal bekijken en zijn best zal doen voor ons.”

Anne Sacoolas reed in haar Volvo de 19-jarige Harry Dunn eind augustus frontaal aan. Ze reed aan de verkeerde kant van de weg in de buurt van een Amerikaanse militaire basis in de buurt van Oxford, waar haar man werkt als diplomaat. Na het ongeluk vluchtte ze samen met haar man en kinderen naar haar thuisland. De politie had haar gevraagd beschikbaar te blijven voor het onderzoek, maar de vrouw geniet door de status van haar man diplomatieke onschendbaarheid.

De zaak leidde tot diplomatieke spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Britse regering wil dat Sacoolas terugkeert, overleg op hoog niveau leverde tot nog toe niets op. Harry's ouders vlogen afgelopen weekend naar de VS om de zaak daar zelf aan te kaarten.