Ouders die vier kinderen verloren in woningbrand aangehouden op verdenking van doodslag Karen Van Eyken

08 februari 2019

20u08

Bron: Daily Mail, The Sun 0 Na de brand die lelijk huishield in een woning in de Britse stad Stafford en het leven kostte aan vier kinderen, zijn twee mensen opgepakt wegens doodslag door grove nalatigheid. Het gaat om Natalie Unitt (24) en Chris Moulton (28), de ouders van de slachtoffertjes.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag rond 2u40 rukte de brandweer uit naar het brandende huis in Stafford. Getuigen hoorden de wanhopige moeder schreeuwen: “Mijn kindjes. Mijn kindjes.”



Ouders Natalie Unitt (24) en Chris Moulton (28) hadden zich nog uit het huis kunnen redden door met hun jongste kind Jack (2) in de armen uit het slaapkamerraam te springen. Vervolgens stortte een deel van het dak in, barstten de ramen en vulde de woning zich met een dik pak rook.



Natalie en Chris raakten lichtgewond en peuter Jack kwam met de schrik vrij. Voor de andere kinderen - Riley (8), Keegan (6), Tilly Rose (4) en Olly (3) - kwam alle hulp te laat.

Oorzaak

Meteen na het inferno werd de woning onderzocht om de oorzaak van de brand vast te stellen. In de media was er sprake van een explosie door een defecte boiler. De autopsie op de lichamen van de vier slachtoffertjes is nog niet afgerond, zo deelde de politie mee.



Maar vandaag om 13u30 lokale tijd zijn de ouders van de kinderen gearresteerd op verdenking van doodslag door grove nalatigheid.

“Na een update door de speurders over de waarschijnlijke oorzaak van de brand hebben we een 24-jarige vrouw en een 28-jarige man opgepakt. De man en de vrouw zitten in hechtenis”, deelde de politie in een verklaring mee.

“Grote impact”

“Dit incident heeft een enorme impact op de gemeenschap. We begrijpen dat er misschien verwarring ontstaat en dat er een grote vraag is naar meer informatie”, verklaarde de politie. “We dringen er echter bij de mensen op aan om niet te speculeren over wat er mogelijk is gebeurd en geduldig af te wachten terwijl het onderzoek wordt voortgezet.”