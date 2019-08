Ouders dagen school voor rechter voor bijkleuren opgeschoren kapsel zwarte tiener met viltstift jv

Bron: afp 0 Een school bij Houston in Texas vond dat het opgeschoren kapsel van een zwarte tiener de kledingvoorschriften overtrad. De 13-jarige J.T. kon kiezen: schorsing of het haar bijkleuren met een zwarte markeerstift. Het werd het tweede. “Een zware vernedering”, volgens de ouders, die klacht indienden.

De knaap van 13 had in april een ‘m’ laten scheren in zijn kapsel. Een populaire mode bij rappers en sporters, maar het viel niet in goede aarde bij drie blanke personeelsleden van de Berry Miller-school in Pearland bij Houston. Stukken blote schedel van de jongen waren zichtbaar en die moesten ingekleurd worden met zwarte viltstift volgens de drie. Anders zou de tiener geschorst worden, dreigde de onderdirecteur.

Door het bijkleuren van zijn schedel kwam het door de jongen gekozen ontwerp nog duidelijker naar voren, wat het personeel deed besluiten om de hele schedel maar zwart te maken met de onuitwisbare inkt. Dat nam een hele tijd in beslag en dat was blijkbaar dolle pret voor het trio. Het duurde vervolgens nog dagen voor de inkt weer weggeschrobd was. J.T. voelde zich volgens de aanklacht “immens vernederd en beledigd”.

Donkere medemensen hebben bijna nooit een gitzwarte huid, luidt het in het document dat zondag ingediend werd. Het is algemeen geweten dat wie hen toch zo voorstelt, zich bezondigt aan een “negatief raciaal stereotype”. Slaven werden tijdens de periode van de rassensegregatie vaak afgeschilderd met een pikzwarte huid om hun menselijkheid te verdoezelen en hen duidelijk te onderscheiden van blanken, gaat de argumentatie in de aanklacht verder.

De schooldirectie uitte nadien wel “haar verontschuldigingen en extreme ontgoocheling over de afhandeling van de situatie” maar hield vol dat het kapsel indruiste tegen de dresscode. De dienstdoende prefect werd eind april tijdelijk op non-actief gezet, maar de betrokken onderdirecteur zou intussen wel gepromoveerd zijn tot directeur.

