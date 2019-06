Ouders Britse Syriëstrijder schuldig aan financieren terrorisme kv

21 juni 2019

17u25

Bron: Belga 0 In het Verenigd Koninkrijk zijn de ouders van Syriëstrijder ‘Jihadi Jack’ schuldig bevonden aan het financieren van terrorisme. Dat melden de Britse media. Ze hadden geprobeerd hun zoon geld op te sturen, terwijl er vermoedens waren dat de jongeman zich bij terreurgroep Islamitische Staat in Syrië had aangesloten.

De ouders moesten zich verantwoorden voor het versturen of een poging tot het versturen van in totaal 1.723 pond (1.928 euro) naar hun zoon Jack Letts, die in 2014 op 24-jarige leeftijd vanuit Oxford naar Syrië trok. Vandaag zit hij daar in de gevangenis.

Het koppel verklaarde aan de rechter dat ze met het geld wilden helpen om hun zoon in veiligheid te brengen in het oorlogsgebied. De aanklagers meenden echter dat de twee waarschuwingen van de politie en ngo-medewerkers genegeerd hebben en dat het geld onbedoeld gebruikt kon worden om terrorisme te financieren. En dat is een misdrijf volgens de terrorismewetgeving, aldus SkyNews.



De ouders werden in 2016 opgepakt en ontkennen alle aanklachten rond het financieren van terrorisme. Aanklagers stelden vrijdag dat de twee "naïef" waren om de mogelijkheid te negeren dat het geld voor terroristische activiteiten gebruikt kon worden, terwijl de verdediging het "onmenselijk" noemde dat de twee terechtgesteld werden voor het helpen van hun zoon.

Volgens BBC werden de twee schuldig bevonden aan het sturen van 223 pond naar hun zoon in september 2015. Ze werden niet schuldig bevonden aan eenzelfde klacht voor een bedrag van 1.000 dollar in 2015, terwijl de rechters het niet eens geraakten over een derde klacht over een bedrag van 500 euro in januari 2016.

De jongeman had zijn ouders in 2014 verteld dat hij naar Jordanië trok om er Arabisch te studeren.