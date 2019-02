Ouderlijk huis van Donald Trump staat te koop voor 2,5 miljoen euro ttr

07 februari 2019

09u01

Het huis waar Donald Trump werd geboren en waar hij tijdens zijn vroege jeugd woonde, staat te koop voor 2,5 miljoen euro. Dat is vier keer zo veel dan de gemiddelde vastgoedprijs in de chique wijk Jamaica Estates in Queens.

Het drie verdiepingen tellende huis werd in 1940 gebouwd door Fred Trump, de vader van de president, en bevindt zich in de chique buurt Jamaica Estates in het New Yorkse stadsdeel Queens. Trump woonde in het huis tot hij ongeveer vier jaar was. Toen verhuisde de familie Trump naar een nieuw huis dat vader Fred in de buurt had laten bouwen.

De verkoopsprijs van het pand met vijf slaapkamers ligt behoorlijk hoog: 2,5 miljoen euro. Dat is maar liefst vier keer zo veel dan de gemiddelde verkoopsprijs van een gelijkaardig huis in dezelfde buurt. De huidige eigenaar, die het huis vorig jaar voor 1,88 miljoen euro kocht, wil anoniem blijven. Hij/zij staat alleen bekend als Trump Birth House LLC.



Wie interesse heeft in het ruime pand, moet zich eerst aanmelden bij het immokantoor Compass. Een team van makelaars selecteert zorgvuldig wie een rondleiding krijgt in het ouderlijk huis van de huidige president. “Enkel zeer rijke mensen” zijn welkom, zo bericht persbureau AP.

Airbnb

Voor het pand te koop stond, konden Airbnb-gasten er overnachten voor bijna 640 euro per nacht. Verschillende bezoekers waren toen verbaasd over de nogal opmerkelijke poster in een van de slaapkamers, zo bleek uit verschillende reacties op de website van Airbnb.

“In deze slaapkamer werd president Donald J. Trump waarschijnlijk verwekt door zijn ouders Fred en Mary Trump. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn”, zo luidde de tekst op de poster. Ook het grote kartonnen bord met een foto van de president in de woonkamer zorgde voor verbaasde reacties.