Oudere vrouw schreeuwt haar ongeluk uit tegen politie en demonstranten in Hong Kong Hong Kong staat al negen weken in rep en roer Stijn Dangreau

06 augustus 2019

08u54 0 De onrust in Hong Kong gaat al haar negende week in, met uitbarstingen van geweld tussen demonstranten en politie en geen uitzicht op een snel einde. De chaos in de stad begint haar tol te eisen op de inwoners, zo tonen deze beelden die massaal gedeeld worden via sociale media. Een oudere vrouw schreeuwt in het midden van de straat tegen de demonstranten en de politie, duidelijk overweldigd door emoties en vermoeid door de aanhoudende spanningen.

Sinds begin juni heerst onrust en geweld in Hong Kong. Aanleiding was een wetsvoorstel waardoor juridische uitleveringen aan China mogelijk zouden worden. Een grote mensenmassa kwam op straat om te protesteren tegen dat voorstel, de protestacties bleven aanslepen en escaleerden tot een algemene demonstratie tegen Chinese invloed in Hong Kong.

Geweld

De vreedzame protestacties kregen doorheen de zomer een steeds grimmigere sfeer, met meldingen van zwaar politiegeweld en aanvallen van onbekende groepen tegen demonstranten. Afgelopen nacht nog doken plots mannen met grote stokken op bij een vreedzaam protest en vielen ze de actievoerders aan.