Oudere broer van Barça-ster Lionel Messi veroordeeld voor verboden wapendracht HA

17 augustus 2018

09u25

Bron: AFP 1 Matias Messi, de oudere broer van FC Barcelona-ster Lionel Messi, is gisteren door een rechtbank in het Argentijnse Rosario veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar voor verboden wapendracht. Dat vernam nieuwsagentschap AFP uit gerechtelijke bron.

Op 30 november 2017 werd Matias Messi, het 'enfant terrible' van de familie, gered van een boot op een rivier in Rosario, de thuisstad van de Messi's, op zo'n driehonderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Buenos Aires. Hij werd er aangetroffen in het bezit van een vuurwapen en kon daar geen geldige uitleg voor geven.



Voor Matias Messi was het al de tweede keer dat hij tegen de lamp liep voor verboden wapendracht. De eerste keer vond plaats eind 2015, toen er bij een controle een vuurwapen in de koffer van zijn wagen werd aangetroffen. Als straf kreeg hij toen gemeenschapsdienst.

