Oude waterleiding ontploft in New York: metershoge stoomwolk verspreidt asbestvezels kg

20 juli 2018

08u04

Bron: NBC New York 0 Bijna dertig gebouwen in Manhattan zijn geëvacueerd nadat een oude, ondergrondse waterleiding donderdagochtend ontplofte. Vijf mensen raakten lichtgewond door rondvliegend puin. Er ontstonden grote stoomwolken, en de ordediensten bevestigen nu ook dat er asbest is vrijgekomen bij de explosie.

De ontploffing deed zich donderdag net voor 7 uur ’s morgens voor in het Flatiron District in Manhattan, New York. Om nog onbekende redenen ontplofte een oude waterleiding, wat een grote krater op straat veroorzaakte. Meteen ontstond er ook een metershoge wolkpluim van stoom en stof. Ordediensten kwamen snel ter plaatse en evacueerden 28 gebouwen in de buurt van de krater, zo meldden lokale media. Ook enkele straten rond de krater werden afgezet.

De waterleiding werd geïsoleerd met asbest, waardoor ook asbestvezels vrijkwamen bij de explosie. De lucht in de omgeving zou inmiddels veilig zijn, maar het stof en puin dat neerkwam op omliggende straten en gebouwen bevat wel mogelijk de schadelijke vezels.



Het zal nog dagen duren voordat de omgeving naar behoren kan worden gesaneerd. De ordediensten raadden mensen aan om hun kleding in een zak te stoppen en grondig te douchen indien ze in contact kwamen met het stof.

(Flatiron District, Manhattan) Steam Pipe Explosion —This was the scene after a steam pipe exploded on a busy street, propelling heavy smoke into the air. Follow here: https://t.co/XYEWB2VS9t #CitizenAppNYC pic.twitter.com/KajDPFxxYt Citizen NYC(@ CitizenApp_NYC) link