Oude vervuilende wagens vanaf juli niet meer welkom in Parijs ADN

12 november 2018

18u41

Bron: Belga 0 De métropole du Grand Paris (MGP) heeft vandaag een verbod op de meest vervuilende auto's goedgekeurd. Het gaat om dieselwagens die ouder zijn dan 18 jaar en wagens op benzine ouder dan 21 jaar. Zij zullen vanaf juli 2019 niet meer welkom zijn in een grote perimeter rond de hoofdstad.

Voordat het verbod effectief in voege treedt, moet het voorstel eerst voorgelegd worden aan de bevolking van de gemeentes. "We moeten samen moed hebben om de vervuiling tegen te gaan die jaarlijks 5.000 tot 6.000 doden maakt in de regio", stelde Patrick Ollier, de voorzitter van de MGP.

Volgens de vice-voorzitter Daniel Giraud voldoen de wagens niet "aan de Europese en nationale normen" voor de uitstoot van vervuilende deeltjes. Hij voegt eraan toe dat het om "oude en zeer oude voertuigen" gaat die in principe niet lang meer zullen meegaan.



De lage-emissiezone zal gelden in 79 gemeentes in het gebied binnen de A86, die een lus vormt rond Parijs en grote steden in de buitenwijken van Parijs verbindt, zoals Versailles en Bobigny.