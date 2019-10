Oude tombe en dertig ateliers ontdekt in Luxor Redactie

10 oktober 2019

17u33 1 Egyptische archeologen hebben oude ateliers en een tombe opgegraven in de zuiderse stad Luxor. Dat meldt archeoloog Zahi Hawass. De dertig ateliers van de achttiende dynastie (1550-1292 v.C.) dienden om hout, pottenbakkerij en begrafenisvoorwerpen te vervaardigen.

Hawass leidt als oud-minister van Oudheden de Egyptische expeditie. Naast de ateliers vonden de archeologen ook een graf waarvan de toegang lijkt op die van Toetanchamons tombe. Die werd in 1922 in Luxor ontdekt. In de tombe werden goudstukken, een zilveren zegel en gemummificeerde overblijfselen gevonden.

De laatste jaren kondigde Egypte meerdere ontdekkingen aan op verschillende plaatsen in het land. De overheid hoopt dat de vondsten het toerisme in het land weer zullen doen opleven na de opstand van 2011. Twee jaar later werd ook nog eens de democratisch verkozen islamitische president Mohammed Morsi afgezet, met militante aanvallen tot gevolg.