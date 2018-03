Oude schoolboeken maken een verschil tussen leven en dood bij schietpartij op school LG

05 maart 2018

16u00

Bron: KameraOne 0

In de Amerikaanse staat Oklahoma kwam brigadier John Whitaker met een opmerkelijk voorstel op de proppen. Hij is ervan overtuigd dat een rugzak met enkele dikke, oude boeken een verschil kunnen maken tijdens een schietpartij in een school. De leerlingen kunnen de rugzakken gebruiken om hun vitale organen te beschermen. In elk klaslokaal zouden voldoende exemplaren moeten liggen, vind hij. Agenten testen of deze boeken bij elk kaliber kogelwerend zijn.