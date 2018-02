Oude necropolis ontdekt in zuiden van Egypte TT

24 februari 2018

16u56

Bron: Belga 16 In de Zuid-Egyptische stad Minya is een oude necropolis ontdekt, zo heeft het Egyptische ministerie van Oudheden aangekondigd. De begraafplaats telt onder meer een gouden masker, 40 sarcofagen, een duizendtal beelden, sieraden en andere artefacten.

"Het is slechts het begin van een nieuwe ontdekking, en ik denk dat we zeker vijf jaar werk zullen hebben op de begraafplaats", vertelde minister van Antiquiteiten Khaled al-Enany aan de verslaggevers op de plaats van de ontdekking.

De opgravingswerken begonnen in 2017, en onder meer teams uit München, Hildesheim en Egypte werkten in het gebied. "De ontdekking is belangrijk omdat ze verschillende aspecten van het leven van de oude Egyptenaren blootlegt", zei al-Enany.

Egypte heeft de afgelopen maanden al een aantal ontdekkingen aangekondigd, waaronder verschillende graftombes in de zuidelijke stad Luxor.

Het land probeert zijn toerisme weer aan te zwengelen, dat traditioneel een belangrijke bron van inkomsten is. De toeristische sector kreeg zware klappen door de onrust die volgde op de opstand tegen oud-dictator Hosni Moebarak in 2011.