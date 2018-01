Oude Mexicaanse site is een 'miniatuurmodel van het universum', zeggen archeologen AG

22u23

Bron: The Guardian 2 AP De vijver in Nahualac, met in het midden, onderwater, het schrijn. Mexicaanse wetenschappers vermoeden dat de Mexicaanse Tetzacualco geconstrueerd werd als 'miniatuurmodel van het universum.' De constructie bevindt zich onder water.

Het heiligdom ligt in een vijver aan de rand van de Iztaccihuatl-vulkaan, nabij Mexico-Stad. De constructie behoort tot de archeologische site Nahualac. Sommige Meso-Amerikaanse mythen beschrijven de schepping van de wereld door een krokodil, genaamd Cipactli. Deze dreef op de oerwateren. Uit zijn lichaam werden aarde en lucht geschapen: het mythische begin van het universum.

Mede omdat het heiligdom midden in een vijver ligt, vermoeden archeologen dat het een weergave is van het scheppingsverhaal. Archeoloog Iris Hernández van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis leidde de opgravingen. Zij stelt dat het plaatsen van architectonische elementen in water veel zegt over het Meso-Amerikaanse denken.

AP De archeologische site bij Nahualac.

Hernández vermoedt dat de watertoevoer van de vijver uiterst gecontroleerd gebeurde. Zo konden Meso-Amerikanen een effect creëren waardoor het schrijn leek te drijven.

Nahualac

De opgravingen begonnen in 2016 waarna archeologen snel tekenen van menselijke aanwezigheid aantroffen. Denk daarbij aan keramiek, delen van obsidiaan-messen, steenkool en het mineraal schist, dat mogelijk werd gebruikt bij offers.

De nederzetting Nahualac bestond uit twee delen. Het eerste is het schrijn, dat bestaat uit opeengestapelde stenen. Het twee deel ligt 150 meter verder. Hier vonden archeologen voorwerpen die in verband kunnen worden gebracht met Tlaloc, de god van de regen. Archeologen denken dat de site in zijn geheel in het teken stond van deze god.