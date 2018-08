Oud-voorzitter Europees parlement bezoekt Lula in Braziliaanse gevangenis Redactie

31 augustus 2018

09u18

Bron: Belga 2 Martin Schulz, de voormalige voorzitter van het Europees parlement, heeft gisteren de Braziliaanse presidentskandidaat Luiz Inacio Lula da Silva bezocht in de gevangenis. Na dat bezoek uitte Schulz twijfels over het proces waarin Lula tot 12 jaar cel veroordeeld werd, voor corruptie en het witwassen van geld.

"Ik kan niet oordelen over wat aanklagers en magistraten in dit land doen, maar veel mensen, in het bijzonder bij de VN, stellen vragen waarop de regering moet antwoorden", aldus Schulz voor de poorten van de gevangenis van Curitiba. Lula zit daar sinds 7 april opgesloten.

Schulz en Lula, die al president was van Brazilië van 2003 tot 2010, kennen elkaar al lang. "Geen enkele macht in de wereld kan me tegenhouden om een man die ik al jaren ken en die ik vertrouw te zeggen dat ik hem geloof", zei Schulz. "En dat is wat ik hem heb gezegd. Ik ben hier om de president te steunen, om mijn solidariteit met hem uit te drukken, die van de Duitse sociaal-democraten en de Europese socialisten."

Presidentsverkiezingen

Begin augustus duidde Lula's Arbeiderspartij hem aan als hun kandidaat voor de presidentsverkiezingen van oktober. Schulz hamerde erop dat Brazilië de aanbevelingen van de VN moet volgen, en Lula moet toelaten om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Het is immers waarschijnlijk dat de kandidatuur ongeldig wordt verklaard. In de peilingen ligt Lula wel voorop.

Schulz zat van 2012 tot vorig jaar het Europees parlement voor. In 2017 werd hij teruggeroepen om de SPD naar de verkiezingen van vorig jaar te leiden, maar dat draaide uit op een mislukking.