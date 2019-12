Oud-veiligheidsminister Mexico zelf opgepakt in VS, ontving koffers met miljoenen dollars van El Chapo mvdb

10 december 2019

22u40

Bron: ANP 0 De Amerikaanse autoriteiten hebben de voormalige Mexicaanse minister van Openbare Veiligheid opgepakt. Genaro Garcia Luna zou de criminele organisatie van drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán hebben geholpen en daar miljoenen dollars aan steekpenningen voor hebben ontvangen.

Aanklagers in New York melden dat Garcia Luna is opgepakt in Dallas (Texas). Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en het afleggen van valse verklaringen. De voormalige topfunctionaris had een hoofdrol in de strijd tegen drugscriminaliteit, maar zou volgens aanklagers dus zelf op de loonlijst van criminelen hebben gestaan.



Een voormalig bendelid verklaarde tijdens het proces van El Chapo, die nu een levenslange gevangenisstraf uitzit in de VS, dat hij in een restaurant koffers met miljoenen dollars aan smeergeld overhandigde aan Garcia Luna. De oud-minister deed die beschuldigingen destijds af als leugens en laster.



Garcia Luna had tussen 2001 en 2012 meerdere topposities en zou die hebben gebruikt om het Sinaloakartel de hand boven het hoofd te houden. Hij ging als minister onder meer over de federale politie. Hij verhuisde in 2012 naar Florida en kan in de VS een levenslange gevangenisstraf krijgen.