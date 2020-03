Oud-rivalen O'Rourke, Buttigieg en Klobuchar scharen zich achter Joe Biden IB

03 maart 2020

03u49

Bron: ANP, New York Times, Belga 0 In zijn poging presidentskandidaat te worden namens de Democraten krijgt Joe Biden ook de steun van oud-rivaal Beto O'Rourke. Dat schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Eerder spraken ook Pete Buttigieg en Amy Klobuchar hun steun uit voor de oud-vicepresident.

O’Rourke, een voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden zal naar verwachting vandaag op een campagnerally in Texas met Biden verschijnen. O'Rourke stapte zelf begin november uit de strijd om de Democratische nominatie, nadat hij voor zijn gevoel onvoldoende steun had om echt een kanshebber te worden.

Biden kreeg onlangs ook al de steun de Amerikaanse senator Amy Klobuchar en oud-burgemeester Pete Buttigieg die onlangs zelf uit de race stapten. Door zich achter Biden te scharen, hopen ze dat hij weet te winnen van de linkse Bernie Sanders, die in de voorverkiezingen aan kop gaat.

“Ik ben zeer verheugd om de kandidatuur van Joe Biden te ondersteunen”, kondigde Buttigieg vlak voor een verkiezingsrally van Biden in Dallas, Texas aan. “Ik ben op zoek naar een president die het beste uit ons zal halen. Ik moedig iedereen die heeft deelgenomen aan mijn campagne aan om met me mee te doen, omdat we deze leider hebben gevonden in de persoon van de vicepresident, binnenkort president, Joe Biden”, zei hij aan de zijde van Biden.

Biden, die daarna het woord nam, prees Buttigieg als “een man met grote integriteit”, en verzekerde dat hij de jonge Democraat niet heeft gevraagd hem om hem te steunen. “Hij doet me denken aan mijn zoon Beau”, zei de voormalige vicepresident, wiens zoon in 2015 stierf aan een hersentumor. “Het is het grootste compliment dat ik iemand kan geven.”

lees verder onder de foto:

Super Tuesday

Vandaag wordt in veertien staten in de Verenigde Staten gestemd in de voorverkiezingen om te bepalen wie de presidentskandidaat van beide partijen wordt. Tijdens Super Tuesday worden de meeste kiesmannen, zogeheten delegates, verdeeld op één dag.

Bij de Republikeinen lijkt het een gelopen race. President Donald Trump stevent af op een nieuwe nominatie. De voorverkiezingen bij de Democraten zijn spannender. Na de eerste staten gaan senator Bernie Sanders en oud-vicepresident Joe Biden aan de leiding.

De uitslagen van Super Tuesday zijn belangrijk voor het vervolg van de campagnes. Het kan dit jaar langer duren voordat alle uitslagen binnen zijn dan bij de vorige presidentsverkiezingen. In veel staten, zoals Californië, zijn nieuwe stemmethodes ingevoerd. Het is daardoor eenvoudiger voor de stemmer, maar het tellen duurt langer. In een aantal staten kan het wel tot drie weken duren voordat alle stemmen geteld zijn en dus ook voor er een officiële uitslag is.

De exit-polls, die kort na het sluiten van de stembussen worden verwacht, zijn daardoor belangrijk in de beeldvorming, aangezien een week later in zes andere staten wordt gestemd.

Lees ook: VOORUITBLIK. Nagelbijten voor Sanders, Biden en Bloomberg op razend spannende Super Tuesday