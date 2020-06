Oud-rechter noemt verwerpen zaak Flynn “grof machtsmisbruik” kv

10 juni 2020

22u47

Bron: ANP 0 Oud-rechter John Gleeson noemt het "grof machtsmisbruik" dat de aanklager de zaak tegen voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn wil verwerpen. Gleeson werd door rechter Emmet Sullivan om hulp gevraagd als "vriend van de rechtbank". De oud-rechter publiceerde vandaag een verklaring met zijn bevindingen.

De voormalig veiligheidsadviseur van president Donald Trump gaf eerder tot tweemaal toe gelogen te hebben tegen de FBI. Toch besloot de aanklager, onder druk van Trump en justitieminister William Barr, om de zaak tegen Flynn te verwerpen. Rechter Sullivan werd gevraagd dat besluit over te nemen, maar hij wil daar eerst meer informatie voor inwinnen, onder meer bij Gleeson.

"Het ministerie van Justitie heeft de verantwoordelijkheid om deze zaak te vervolgen als iedere andere zaak, zonder angst of voorkeuren", aldus Gleeson. "Het heeft die verantwoordelijkheid verworpen door grof machtsmisbruik in een poging om een vriend en politieke bondgenoot van de president een speciale behandeling te geven.”



Het advies van Gleeson aan Sullivan was dan ook om de zaak gewoon voort te zetten en Flynn een straf op te leggen. Er is volgens de oud-rechter voldoende bewijs dat Flynn meineed heeft gepleegd.

Vrijdag doet het hof van beroep uitspraak over een zaak die Flynn heeft aangespannen tegen rechter Sullivan. Flynn wil dat het hof van beroep Sullivan dwingt de zaak te laten vallen.