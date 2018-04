Oud-presidenten bij uitvaart Barbara Bush TT

21 april 2018

08u48

Bron: ANP, Reuters 1 Verschillende oud-presidenten van de Verenigde Staten zijn vandaag aanwezig in Houston bij de uitvaart van oud-first lady Barbara Bush, die deze week op 92-jarige leeftijd overleed. Grote afwezige is zittend president Donald Trump, die zijn echtgenote Melania afvaardigt.

Wel van de partij zijn Bill en Hillary Clinton, Barack en Michelle Obama en uiteraard haar echtgenoot George H.W. Bush, hun zoon George W. Bush en zijn echtgenote Laura. Oud-president Jimmy Carter (93) is er niet bij omdat hij in het buitenland verblijft. Zijn echtgenote Rosalynn (90) ligt in het ziekenhuis en kan daardoor ook niet aanwezig zijn.

Voor Barbara Bush, de echtgenote van president nummer 41 George H.W. Bush en moeder van George W. Bush, de 43ste president, wordt de afscheidsdienst gehouden in de St. Martin's Episcopal Church. Dat is de kerk waar het echtpaar sinds de jaren '50 lid van was.

Bush zal begraven worden bij de George H.W. Bush Library and Museum naast haar dochter Robin, die op driejarige leeftijd stierf aan leukemie.

George en Barbara Bush waren 73 jaar met elkaar getrouwd.