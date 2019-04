Oud-president van Peru overleden nadat hij zichzelf in nek schiet als politie aanklopt voor arrestatie in omkopingsonderzoek ADN KG KV

17 april 2019

15u24

Bron: Belga, ANP 1 De vroegere president van Peru Alan Garcia (69) heeft een zelfmoordpoging net voor zijn arrestatie op beschuldiging van corruptie niet overleefd. Hij overleed op de operatietafel van het ziekenhuis Casimiro Ulloa in Lima. Het gewezen staatshoofd had zichzelf in de nek geschoten toen de politie vanmorgen bij zijn woning arriveerde. Ondertussen werd ook ex-president Pedro Pablo Kuczynski, met spoed opgenomen in het ziekenhuis wegens een te hoge bloeddruk. Hij zit in voorlopige hechtenis in verband met de corruptiezaak.

De beoogde arrestatie had te maken met het grote corruptieonderzoek naar het Braziliaanse concern Odebrecht. De openbare aanklager had een onderzoek ingeleid tegen Garcia voor de mogelijke illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2006 door Odebrecht.

“Advocaat bellen”

Het gerecht had daarop het bevel gegeven tot een tiendaagse voorlopige hechtenis van de voormalige president. De politie kwam vanmorgen rond 6.30 uur lokale tijd (13.30 uur Belgische tijd) naar zijn woning toen de tragedie plaatsvond.



Toen de politie hem kwam arresteren in zijn woning in de Peruaanse hoofdstad, zei hij dat hij zijn advocaat wilde bellen en ging naar zijn bureau, zei premier Carlos Moran op een persconferentie.



Toen de politie een schot hoorde, stormde ze zijn bureau binnen en trof Garcia zittend aan met een wond in zijn hoofd, aldus de minister.

Operatie

Garcia zou zichzelf in de nek hebben geschoten. Hij bevond zich enige tijd op de spoedafdeling en onderging in kritieke toestand een ingreep aan het hoofd. De operatie kon hem uiteindelijk niet meer redden.



“We zijn ontzet door de dood van ex-president Alan García”, schreef het Peruviaanse staatshoofd Martín Vizcarra op Twitter. “Ik betuig mijn medeleven aan zijn familieleden en geliefden”.

Kuczynski naar ziekenhuis

Kort nadat het nieuws over Garcia bekend raakte, werd ex-president Pedro Pablo Kuczynski vandaag vanuit de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis, wegens hoge bloeddruk. “Ex-president Kuczynski werd naar het Anglo-Amerikaanse ziekenhuis gebracht vanwege een probleem met hoge bloeddruk”, zei kamerlid Gilbert Violeta, de partijvoorzitter van het voormalige staatshoofd. De 80-jarige Kuczynski (2016-2018) ligt op de intensieve afdeling, zei hij op radiozender RPP.

De president, die van de Peruanen de bijnaam “PPK” kreeg, werd in maart 2018 de eerste president-in-functie die gedwongen werd af te treden wegens zijn banden met Odebrecht.

Steekpenningen

Het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht heeft gedurende meer dan een decennium in totaal 788 miljoen dollar uitgegeven in een tiental landen in de regio om lucratieve staatscontracten af te kopen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf gaf al toe dat tussen 2005 en 2014 liefst 29 miljoen dollar aan steekpenningen werd betaald in Peru.

De laatste vier Peruaanse presidenten; Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garcia (1985-1990 en 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) en Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) zijn door beschuldigingen van corruptie in het vizier van justitie gekomen. Afgelopen woensdag werd Kuczynski nog voor tien dagen in voorlopige hechtenis genomen. Oppositieleider Keiko Fujimori zit al sinds 31 oktober in voorlopige hechtenis.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be