Oud-president Saakasjvili van Georgië opgepakt na dramatische taferelen EB

10u48

Bron: ANP 1 REUTERS De voormalige president van Georgië, Michail Saakasjvili, is deze ochtend opgepakt in Kiev. De aanhouding volgde op dramatische taferelen bij het huis van Saakasjvili in de Oekraïense hoofdstad, waar 's ochtends vroeg aanklagers toegang eisten en zijn appartement wilden doorzoeken. Saakasjvili klom daarop op het dak en dreigde te springen. Oproerpolitie hield volgens Oekraïense media nieuwsgierigen op afstand.

Saakasjvili, die is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, woont sinds drie jaar in Oekraïne. De statenloze oud-president heeft een conflict met de president van Oekraïne, Petro Porosjenko, die er niet voor terugdeinst om overheidsdienaren in te zetten tegen zijn politieke vijand. Het is niet duidelijk welke aanklacht er tegen Saakasjvili ligt.

Saakasjvili was de drijvende kracht achter een 'mars voor impeachment' die zondag is gehouden.

Saakasjvili en Porosjenko waren ooit bondgenoten, waarbij de president hem zelfs gouverneur van de provincie Odessa maakte. Aan het eind van die termijn verzuurde de sfeer tussen de twee.