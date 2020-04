Oud-president Obama steunt Democratisch kandidaat Biden AH

14 april 2020

16u44

Bron: ANP 0 De Amerikaanse oud-president Barack Obama zal zijn steun uitspreken voor Joe Biden als kandidaat van de Democraten bij de presidentsverkiezingen begin november. Biden was vicepresident onder Obama. Amerikaanse media noemen de steunverklaring dan ook niet onverwacht.

De gematigde Biden kreeg maandag al steun van zijn laatste rivaal binnen de Democratische partij, Bernie Sanders. De uitgesproken linkse senator trok zich onlangs terug uit de strijd nadat hij bij voorverkiezingen een reeks nederlagen had geleden.

Biden geldt inmiddels als gedoodverfde uitdager van de Republikein Donald Trump, die nog vier jaar in het Witte Huis wil blijven. De Democraten willen Biden deze zomer officieel als kandidaat voordragen.

Van onschatbare waarde

De steun van Obama, die nog steeds erg populair is bij de Democraten, zal van onschatbare waarde zijn voor Biden, menen waarnemers. Na de uitputtende voorverkiezingen, die ook nog werden overschaduwd door de coronacrisis, moet de 77-jarige Democraat zijn partij verenigen.

Bij de presentatie van zijn kandidatuur vorig jaar april zei Biden dat hij Obama had gevraagd hem niet te steunen in de race voor de Democratische nominatie. In werkelijkheid was de voormalige president wellicht niet van plan zich überhaupt met de voorverkiezingen te bemoeien totdat er een winnaar was.

