Oud-president Georgië Saakasjvili weer gearresteerd in Oekraïne

00u45

De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili is opnieuw gearresteerd door de Oekraïense autoriteiten. Dat meldt hij op Facebook. Eerder deze week werd hij ook al opgepakt bij zijn huis in Kiev, maar toen slaagde hij er met hulp van aanhangers in te ontsnappen uit het politiebusje.

"Urgent. Ze hebben Michail Saakasjvili aangehouden", is nu te lezen op zijn Facebook-pagina. Zijn achterban wordt gevraagd te komen protesteren bij het detentiecentrum waar de staatloze Saakasjvili in voorlopige hechtenis zit. De Oekraïense procureur-generaal Joeri Loetsenko bevestigde vanavond eveneens via Facebook de aanhouding van de 49-jarige Saakasjvili.



De voormalig president werd maandag ook al gearresteerd, maar werd toen door zijn aanhangers uit handen van de politie gehaald. Saakasjvili wordt ervan beschuldigd een criminele organisatie te steunen: zo wordt hij aangewreven geld te hebben aangenomen van de afgezette president Viktor Janoekovytsj, die in ballingschap in Rusland leeft, om een staatsgreep te organiseren.

Saakasjvili is een fervente tegenstander geworden van zijn vroegere studiemakker, de Oekraïense president Petro Porosjenko, die hem in juli zijn twee jaar eerder verleende Oekraïense nationaliteit ontnam. Dat gebeurde na een steekspelletje waarbij beiden elkaar van corruptie beschuldigden. Saakasjvili was de drijvende kracht achter een 'mars voor impeachment' die zondag werd gehouden. Hij wil Porosjenko afzetten en een jongere politicus op zijn plaats zetten.

Leider Rozenrevolutie

Saakasjvili, die als boegbeeld van de zogeheten Rozenrevolutie een einde maakte aan het bewind van president Edoeard Sjevardnadze, was van 2004 tot 2007 en van 2008 tot 2013 president van Georgië. In 2013 was hij niet verkiesbaar voor die politieke functie, omdat hij twee ambtstermijnen had voltooid.

Hij verliet na zijn presidentschap zijn land, waar hij nu officieel wordt gezocht wegens het hardhandig neerslaan van demonstraties tegen de regering. Hem hangt een celstraf tot acht jaar boven het hoofd.

Aanvankelijk was Saakasjvili zeer populair, maar de kritiek op zijn autoritaire bestuurswijze nam zienderogen toe. In 2008 probeerde hij tevergeefs twee gebieden, die zich met steun van Rusland onafhankelijk hadden verklaard, te heroveren. Hij ontvluchtte Georgië in december 2013.

