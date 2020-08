Oud-president George W. Bush niet van plan expliciete steun voor Biden uit te spreken TT

25 augustus 2020

21u52 0 Ondanks de geruchten en hoop in het Democratische kamp is de Republikeinse ex-president George W. Bush niet van plan om een expliciete steunbetuiging uit te spreken voor Joe Biden, de rivaal van Donald Trump in november. Al betekent dat ook niet dat Bush Trump steunt, integendeel.

Tientallen prominente Republikeinse ex-politici schaarden zich gisteren expliciet achter de Democraat Joe Biden, die prompt de organisatie ‘Republicans for Biden’ in het leven riep. Bij de leden zijn vooral ex-parlementsleden en voormalige gouverneurs of regeringsleden. Ook Colin Powell, onder George W. Bush minister van Buitenlandse Zaken, nam het woord op de Conventie van de Democraten.

Maar geruchten dat Bush zelf, die president was van 2000 tot 2008, Biden zou gaan steunen, kloppen niet, zegt een woordvoerder van de ex-president vanavond. Bush weigerde in 2016 wel al om Trump expliciet te steunen, en zal zich ook bij deze verkiezingen niet uitspreken over zijn voorkeur, klinkt het. “We zijn hier altijd duidelijk over geweest: president Bush heeft zich teruggetrokken uit de presidentiële politiek en zal zich niet meer mengen.”

Dat een ex-president weigert een partijgenoot te steunen, zegt uiteraard al veel, maar Trumps directe concurrent steunen zou nog wel een paar stappen verder gaan. Voorlopig steunen ook nog geen actieve Republikeinse Congresleden Biden expliciet.