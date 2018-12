Oud-president George H. W. Bush (94) overleden mvdb

01 december 2018

06u05

Bron: ANP - Belga - Reuters 20 George Herbert Walker Bush, president van de Verenigde Staten in de periode 1989-1993, is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Bush Senior is de vader van George Walker Bush, de voorganger van Barack Obama.

De bejaarde Republikein kampte al langer met gezondheidsproblemen. In het voorjaar lag hij nog in het ziekenhuis met een bloedinfectie. Dat gebeurde een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Zij overleed op 92-jarige leeftijd. “Onze lieve vader is overleden”, klinkt het in het statement van de familie. “Hij was een man van het grootste karakter en de beste vader een zoon of dochter kon wensen.” Behalve George had het echtpaar nog vier andere kinderen. De 41ste president van de VS was voor zijn aantreden acht jaar lang de vicepresident van Ronald Reagan (1911-2004).

Bush senior leidde de Verenigde Staten door een tumultueuze periode. Hij maakte als president het einde van de Koude Oorlog mee en de Eerste Golfoorlog. Ondanks zijn successen op het gebied van de buitenlandse politiek, slaagde hij er niet in een tweede termijn veilig te stellen. In 1993 verloor hij het Witte Huis aan de Democraat Bill Clinton.

Amerikaans president Donald Trump prijst Bush om zijn ontwapenende humor, zijn toewijding en zijn authenticiteit. “Hij heeft generaties Amerikanen geïnspireerd om zich in te zetten voor de publieke zaak”, luidt het in een verklaring. “President Bush vond altijd een manier om de lat hoger te leggen.”

“Met helder beslissingsvermogen, gezond verstand en onwankelbaar leiderschap gidste president Bush ons land en de wereld naar een vredig en zegevierend einde van de Koude Oorlog. Als president legde hij de fundaties voor de decennia van voorspoed die volgden. En ondanks alles wat hij bereikte, bleef hij nederig en gaf hij gehoor aan de stille roep om dienstbaar te zijn die hem zo duidelijk een richtingsgevoel gaf.” Bush sr. stond gekend als een tegenstander van Trump.

“Amerika heeft een patriot en een nederige dienaar verloren met George Herbert Walker Bush”, zei de Amerikaanse oud-president Barack Obama in een reactie. “Hoewel onze harten zwaar zijn vandaag, zijn ze ook vervuld van dank. Onze gedachten gaan uit naar de hele Bush familie vanavond - en naar iedereen die geïnspireerd is door het voorbeeld van George en Barbara.”