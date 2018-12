Oud-president George H. W. Bush (94) overleden. President Trump zal begrafenis bijwonen mvdb ivi

01 december 2018

06u05

Bron: ANP - Belga - Reuters 95 George Herbert Walker Bush, president van de Verenigde Staten in de periode 1989-1993, is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Bush Senior is de vader van George Walker Bush, de voorganger van Barack Obama. Huidig president Donald Trump heeft intussen laten weten dat hij samen met first lady Melania de staatsbegrafenis zal bijwonen. Trump heeft ook beslist dat woensdag een dag wordt van nationale rouw.

In het boek ‘The Last Republicans’ - gepubliceerd in november 2017 - liet Bush Senior nog optekenen dat hij tijdens de presidentverkiezingen van 2016 voor Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gestemd en sprak hij zich uit tegen Trump. Trump woonde in april daarop de begrafenis van Barbara Bush (92), de vrouw van Bush Senior, niet bij. Volgens het Witte Huis wilde hij de begrafenis niet verstoren, met onder meer verhoogde beveiliging. Melania was wel aanwezig op de uitvaart. Nu zal het presidentskoppel samen aanwezig zijn.

Bush Senior kampte al langer met gezondheidsproblemen. In het voorjaar lag hij nog in het ziekenhuis met een bloedinfectie. Dat gebeurde een dag na de begrafenis van zijn vrouw. “Onze lieve vader is overleden”, klinkt het in het statement van de familie. “Hij was een man van het grootste karakter en de beste vader een zoon of dochter kon wensen.” Behalve George had het echtpaar nog vier andere kinderen. De 41ste president van de VS was voor zijn aantreden acht jaar lang de vicepresident van Ronald Reagan (1911-2004).

Bush senior leidde de Verenigde Staten door een tumultueuze periode. Hij maakte als president het einde van de Koude Oorlog mee en de Eerste Golfoorlog. Ondanks zijn successen op het gebied van de buitenlandse politiek, slaagde hij er niet in een tweede termijn veilig te stellen. In 1993 verloor hij het Witte Huis aan de Democraat Bill Clinton.

Amerikaans president Donald Trump prijst Bush om zijn ontwapenende humor, zijn toewijding en zijn authenticiteit. “Hij heeft generaties Amerikanen geïnspireerd om zich in te zetten voor de publieke zaak”, luidt het in een verklaring. “President Bush vond altijd een manier om de lat hoger te leggen.”

“Met helder beslissingsvermogen, gezond verstand en onwankelbaar leiderschap gidste president Bush ons land en de wereld naar een vredig en zegevierend einde van de Koude Oorlog. Als president legde hij de fundaties voor de decennia van voorspoed die volgden. En ondanks alles wat hij bereikte, bleef hij nederig en gaf hij gehoor aan de stille roep om dienstbaar te zijn die hem zo duidelijk een richtingsgevoel gaf.”

“Amerika heeft een patriot en een nederige dienaar verloren met George Herbert Walker Bush”, zei de Amerikaanse oud-president Barack Obama in een reactie. “Hoewel onze harten zwaar zijn vandaag, zijn ze ook vervuld van dank. Onze gedachten gaan uit naar de hele Bush familie vanavond - en naar iedereen die geïnspireerd is door het voorbeeld van George en Barbara.”

“Ik ben bijzonder dankbaar voor iedere minuut die ik met president Bush heb doorgebracht en zal onze vriendschap altijd beschouwen als één van de grootste geschenken van mijn leven’', zegt zijn voormalige politieke rivaal Bill Clinton. De Republikein Bush was de voorganger van Clinton in het Witte Huis. De mannen stonden tegenover elkaar bij de presidentsverkiezing van 1992, die door de Democraat Clinton is gewonnen. Die is vol lof over zijn voorganger. Bush heeft zich na de Koude Oorlog ingezet voor “meer eenheid, vrede en vrijheid in de wereld’', zegt Clinton.

De Democratische oud-president prijst het feit dat Bush zijn leven ten dienst stelde van zijn land. Hij deed onder meer dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, was ambassadeur van zijn land bij de Verenigde Naties, het hoofd van de CIA en belandde uiteindelijk in het Witte Huis. Maar weinig Amerikanen hebben zo’n indrukwekkende staat van dienst, vindt Clinton.

De laatste leider van de Sovjet-Unie heeft de bijdrage geprezen die George H. W. Bush leverde aan het beëindigen van de Koude Oorlog. Mikhail Gorbatsjov zei dat Bush destijds een ware partner’' was, bericht persbureau Interfax. Bush en Gorbatsjov tekenden als leiders van hun landen onder meer een verdrag over de beperking van atoomwapens. Dat gebeurde nog voor de val van de Sovjet-Unie. Het communistische rijk viel begin jaren negentig uiteen, toen Bush de president was van de Verenigde Staten.

Gorbatsjov (87) zegt met Bush te hebben samengewerkt in een “dramatische’’ tijd. “Het resultaat was de beëindiging van de Koude Oorlog en de wapenwedloop’”, aldus de voormalige Sovjetleider, die bekendstaat om zijn historische beleid van perestrojka (hervormingspolitiek) en glasnost (openheid).

Ook Bush’ toenmalige vicepresident Dan Quayle luidde reeds de loftrompet en noemt zijn toenmalige baas een rolmodel. “De wereld rouwt om het verlies van een grote Amerikaan, maar viert ook een goed geleid leven”, citeert de krant USA Today hem.

Ook oud-politicus Mark Eyskens heeft gereageerd op het overlijden van Bush Senior. Eyskens was minister van Buitenlandse Zaken van juni 1989 tot maart 1992, een periode die deels overlapt met Bush’ enige ambtstermijn als Amerikaans president. Eyskens ontmoette Bush een drietal keer, en omschrijft hem als een “zeer indrukwekkende man, die blijk gaf van zowel redelijkheid als doortastendheid”. Anders dan zijn zoon was Bush sr. een “redelijke republikein”, aldus Eyskens, die Bush jr. “meer een kefhond” noemt.

Voor de oud-minister was Bush “het prototype van de politicus die kon strijden zonder te slaan”. Bush heeft “absoluut zijn stempel gedrukt”, meent Eyskens. De CD&V’er verwijst naar de Golfoorlog, maar ook naar de rol die Bush speelde bij de val van het communisme. “Het is een mirakel van de geschiedenis geweest dat de Koude Oorlog uiteindelijk zonder veel bloedvergieten afgelopen is, en dat is mee te danken aan de vertrouwenssfeer die Bush had gecreëerd", zegt de oud-politicus. “Want er waren precedenten voor wat zich in 1989 in Oost-Duitsland afspeelde: in Boedapest, in 1956, en in Praag, in 1968, werden de Russische tanks gestuurd. Gorbatsjov heeft dat in 1989 niet gedaan. En dat is mee de grote historische erfenis van Bush. Daarnaast is hij het ook geweest die Gorbatsjov kon overtuigen van de hereniging van Duitsland, en het NAVO-lidmaatschap van het herenigde Duitsland.”