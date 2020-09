Oud-president Ecuador ook in cassatie veroordeeld tot 8 jaar cel

De voormalig president van Ecuador Rafael Correa is in zijn thuisland veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar wegens corruptie. Het hooggerechtshof maakte daarmee korte metten met Correa's ambitie om bij de verkiezingen in februari tot vice-president te worden gekozen.