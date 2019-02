Oud-presentatrice Fox ziet af van functie als VN-ambassadeur IB

17 februari 2019

02u19

De beoogde kandidaat van president Donald Trump voor de functie van ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft zichzelf teruggetrokken voor die positie. Heather Nauert zal de vertrokken Nikki Haley niet opvolgen. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

De 49-jarige Nauert was eerder tv-presentatrice bij de omroep FOX en werd in april 2017 woordvoerster op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij was voor Trump de gedroomde kandidaat om Haley op te volgen die sinds begin 2017 ambassadeur was bij de VN en eind vorig jaar stopte.

“Slopende maanden”

Nauert bedankte in een verklaring president Trump en buitenlandminister Mike Pompeo voor het gestelde vertrouwen. “De afgelopen twee maanden waren echter slopend voor mijn gezin en daarom is het in het belang van mijn familie dat ik mij terugtrek als kandidaat.”

De aanstelling van Nauert als VN-ambassadeur liep al niet vlekkeloos, omdat het ministerie haar naam nooit formeel heeft aangedragen bij de Senaat die de benoeming moet goedkeuren.

Twijfels

Het Witte Huis zou naar verluidt zijn twijfels hebben gekregen na een nieuwe screening van Nauert. Daaruit bleek dat ze in het verleden een oppas huurde, die weliswaar legaal de Verenigde Staten was binnengekomen, maar geen werkvergunning had. Gevreesd werd dat de kwestie hoe dan ook aan de orde zou zijn gekomen tijdens haar aanstelling.

De kandidatuur van Nauert werd door de Democraten vanaf het begin al sterk bekritiseerd vanwege haar gebrek aan ervaring op diplomatiek vlak.