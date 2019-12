Oud-premier Tony Blair wil Corbyn meteen zien vertrekken: “Partij veranderd in veredelde protestbeweging met sekteachtige trekjes” ADN

18 december 2019

11u26

Bron: ANP 2 De Britse oud-premier Tony Blair heeft gematigden binnen zijn Labour Partij opgeroepen de macht terug te pakken van leider Jeremy Corbyn. Labour dreigt anders achterhaald en overbodig te worden. Corbyns "quasi revolutionaire socialisme" heeft gefaald, aldus Blair vandaag.

Corbyn heeft zijn vertrek aangekondigd na de enorme verkiezingsnederlaag. Labour haalde slechts 203 zetels, tegen 365 voor de Conservatieven; het slechtste resultaat sinds 1935. Hij stopt evenwel pas na een periode van bezinning in de partij. Blair wil echter dat de partijleider meteen aftreedt.

“De overname van Labour door extreemlinks heeft de partij veranderd in een veredelde protestbeweging met sekteachtige trekjes die onmogelijk een geloofwaardige regering kan vormen”, oordeelt Blair. “De keuze waar Labour nu voor staat is zichzelf te vernieuwen als serieuze, progressieve tegenstander van de Conservatieven in de strijd om de macht in Groot-Brittannië, of zich daaruit terug te trekken en op termijn vervangen te worden door iets anders.”

Blair legt de schuld van de historische nederlaag bij Corbyn. Die had ideeën waar de kiezer helemaal geen interesse in had. “Hij is de politieke verpersoonlijking van een idee, een merk van quasi-revolutionair socialisme waarin extreemlinks economisch beleid wordt gemixt met diepe vijandigheid tegen westerse buitenlandse politiek”, stelde hij. “Dit heeft traditionele Labourkiezers nooit aangesproken, zal dat nooit doen en was een combinatie van misleidende ideologie en opperste dwaasheid die ze beledigend vonden.”

Volgens Blair ligt, gezien de staat waarin Labour verkeert, een decennium van Conservatieve regeringen op de loer. Als de partij niet verandert, bestaat het gevaar dat de partij nooit meer aan de macht komt.