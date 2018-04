Oud-premier Milo Djukanovic in eerste ronde verkozen tot president van Montenegro IB

16 april 2018

00u34

Bron: Belga 0 De historische leider van Montenegro, Milo Djukanovic, heeft de presidentsverkiezingen in zijn land al in de eerste ronde gewonnen. Dat meldt zijn partij deze nacht.

"Milo Djukanovic is de nieuwe president van Montenegro" en "er komt dus geen tweede ronde", verklaarde een verantwoordelijke van de Democratische Partij van Socialisten voor de partijzetel aan de pers. Volgens de onafhankelijke ngo Centre for Election Monitoring (CEMI) kan Djukanovic rekenen op 53,9 procent van de stemmen en zijn grootste uitdager Mladen Bojanic op 33,4 procent. De overige zes kandidaten halen de dubbele cijfers niet. Bojanic gaf zijn nederlaag ondertussen ook al toe.

President

De 56-jarige Djukanovic was sinds 1991 zes keer premier en ook president van 1998 tot 2003. Als bondgenoot van het Westen leidde hij zijn land naar de onafhankelijkheid van Servië in 2005 en in de NAVO. Nadat hij zowat twee jaar geleden een stap opzij had gezet om zich op zijn privébedrijf te concentreren, bleef hij niettemin aan touwtjes van de macht trekken als leider van de Democratische Partij van Socialisten, die sinds 27 jaar onafgebroken Montenegro bestuurt.

De kersverse president streeft er naar zijn land in de Europese Unie te loodsen en te "verdedigen" tegen de invloed van Moskou.