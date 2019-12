Oud-premier en huidige president treffen elkaar in beslissende stemronde bij Kroatische presidentsverkiezingen

23 december 2019

De vroegere Kroatische premier Zoran Milanovic en de huidige presidente Kolinda Grabar-Kitarovic zullen het in januari in een tweede stemronde tegen elkaar moeten opnemen in de Kroatische presidentsverkiezingen. Dat blijkt deze avond uit de officiële resultaten met 96,75 procent van de stembiljetten geteld.