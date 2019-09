Oud-premier Cameron hekelt koers Johnson: “Tweede referendum kan niet worden uitgesloten” KVE

13 september 2019

20u45

Bron: ANP 0 De voormalige Britse premier David Cameron heeft uitgehaald naar de koers van de huidige minister-president, Boris Johnson. De voormalige conservatieve leider maakt in de krant The Times duidelijk niet achter recente beslissingen van zijn oude rivaal te staan.

Cameron stapte ruim drie jaar geleden op als premier na het referendum over de Britse uittreding uit de Europese Unie. De huidige premier Johnson was toen één van de gezichten van het leave-kamp, dat ijverde voor een vertrek uit de EU.

De oud-premier zegt onder meer dat Johnson had gerekend op een nederlaag bij het referendum. "Boris dacht dat hij ging verliezen." Ook klaagt Cameron dat het team van zijn rivaal het in de aanloop naar de volksraadpleging niet zo nauw nam met de waarheid.

Cameron zegt dat zijn besluit een referendum uit te schrijven hem nog steeds achtervolgt. "Ik denk er iedere dag aan. Iedere dag. Het referendum, het feit dat we verloren, de gevolgen en de dingen die we anders hadden kunnen doen. Ik maak me grote zorgen over wat hierna gaat gebeuren."

“Volksraadpleging was onvermijdelijk”

Toch verdedigt de oud-premier de volksraadpleging, die in zijn ogen onvermijdelijk was. "Politici konden niet blijven zeggen: we houden op enig punt een referendum, maar nu nog niet." Wel zegt hij te zijn overvallen door de gretigheid waarmee veel partijgenoten plots weg bleken te willen uit de EU.

Cameron probeerde voor het referendum nog concessies af te dwingen in Brussel. Hij noemt het nu één van zijn grootste fouten dat dat gepaard ging met "te hooggespannen verwachtingen over wat bereikt kon worden". Daardoor zouden de afspraken die hij maakte, zijn neergesabeld in de pers.

De brexit laat drie jaar na het referendum nog steeds op zich wachten. Cameron zegt dat een tweede volksraadpleging in zijn ogen niet kan worden uitgesloten, vanwege de politieke patstelling. Hij gaf het interview al enige tijd geleden, maar schreef onlangs nog naar de interviewer over de laatste ontwikkelingen rond de brexit.

“Ik steun die dingen niet”

Boris Johnson had op dat punt besloten het parlement vijf weken te schorsen. Ook liet hij 21 Conservatieve parlementariërs uit de fractie zetten die met de oppositie mee hadden gestemd. "Ik steun die dingen niet", zegt Cameron. "En ik denk ook niet dat een brexit zonder deal een goed idee is."

