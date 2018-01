Oud-premier Cameron: "Brexit is een vergissing, geen ramp" Redactie

24 januari 2018

19u09

Bron: Belga, The Guardian 0 David Cameron, de voormalige Britse premier die campagne had gevoerd tegen de uitstap, stelt in Davos dat de brexit een vergissing, maar geen ramp is. "De situatie is minder slecht dan gevreesd."

De Britse tv-zender Channel 5 News filmde een gesprek tussen Cameron en de Indische industrieel Lakshmi Mittal. Het duo sprak over de mogelijke gevolgen van de brexit. "De situatie is minder slecht dan verwacht", aldus Cameron. "Maar, het zal nog moeilijk worden."

De oud-premier probeerde tijdens de referendumcampagne zijn landgenoten ervan te overtuigen dat de brexit slecht zou zijn voor de Britse economie. Hij trad af in het spoor van het referendum van 23 juni 2016, waar de nee tegen de EU met 52 procent van de stemmen won.

Overgangsperiode

Intussen verwacht de Britse brexit-minister David Davis dat Britten en Europeanen tegen eind maart een akkoord kunnen bereiken over een overgangsperiode na het Britse vertrek uit de Europese Unie. Dat heeft hij woensdag gezegd in het Britse parlement.

Op 30 maart 2019 verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Een bekrachtigd akkoord over de toekomstige relaties tussen beide partijen zal er op dat moment nog niet zijn. Om te verhinderen dat het land in chaos wordt gestort, heeft de Britse premier Theresa May om een overgangsperiode van ongeveer twee jaar gevraagd.

"Tijdens deze periode zullen we in zeer grote mate de regels van de eenheidsmarkt en de douane-unie reproduceren", lichtte Davis woensdag toe. Hij verzekerde dat het voor de bedrijven zal lijken alsof er niets veranderd is. Groot-Brittannië zal in die overgangsperiode de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie erkennen en zijn bijdrage aan de Europese begroting betalen.

'Het zou onverstandig zijn om een overgangsperiode aan te vatten zonder de uitkomst te kennen' David Davis, brexit-minister

Sommige conservatieve parlementsleden toonden zich niettemin kritisch. "Twee jaar lang zullen we een vazalstaat zijn", foeterde Jacob Rees-Mogg. De Britten hebben dan immers geen zeg meer in de Europese instellingen. Davis onderstreepte echter dat de Britten in die periode wel al met derde landen over handelsakkoorden zullen onderhandelen. De conservatieve minister erkende wel dat deze stelling nog tot een "discussie" met Europa kan leiden.

Handelsakkoorden

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier maakte al duidelijk dat Londen tijdens de overgangsperiode alle Europese wetten moet blijven volgen en integraal deel blijft uitmaken van de eenheidsmarkt en de douane-unie. Handelsakkoorden sluiten met derde landen is dan onmogelijk. De overgangsperiode zou volgens Barnier ook moeten eindigen op 31 december 2020. Maandag buigen de ministers van Europese Zaken zich over de Europese onderhandelingspositie. Op diplomatiek niveau hebben de lidstaten daarover al een akkoord bereikt.

Davis zei ook dat de onderhandelingen over de toekomstige relaties tegen eind maart 2019 grotendeels afgerond moeten zijn. "Het zou onverstandig zijn om een overgangsperiode aan te vatten zonder de uitkomst te kennen", verklaarde hij. Ook dat lijkt haaks te staan op de visie van Barnier. De Fransman gaat ervan uit dat er tegen de brexit enkel een politieke verklaring kan goedgekeurd worden die het kader voor de toekomstige relaties uittekent.