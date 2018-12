Oud-Nissan-topman Kelly komt vrijgelaten op borg

25 december 2018

De voormalig directeur van Nissan Greg Kelly is na een maand gevangenschap op borgtocht vrijgelaten. De oud-topman moest 70 miljoen yen (557.000 euro) betalen. Het hof in Tokio had eerder dinsdag besloten dat Kelly na betaling van het bedrag mocht gaan.