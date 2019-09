Oud-leider Ben Ali (83) van Tunesië overleden Redactie

19 september 2019

17u16

Bron: ANP 0 De voormalige autocratische leider van Tunesië is dood. Zine al-Abidine Ben Ali (83) overleed volgens zijn advocaat in Saudi-Arabië, waar hij al jaren in ballingschap leefde.

Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië. Hij vluchtte in 2011 naar Saudi-Arabië na grootschalige protesten tegen zijn bewind. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek tot gevangenisstraffen voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. Ben Ali zou ernstig ziek zijn geweest.

Ben Ali was de tweede president van Tunesië van 1987 tot 2011. Hij werd in 1987 benoemd tot premier en nam het presidentschap aan op 7 november 1987 in een geweldloze staatsgreep die president Habib Bourguiba incompetent verklaarde en afzette. Ben Ali werd telkens herkozen met een grote meerderheid, elke keer met meer dan 90 procent van de stemmen. Zijn laatste herverkiezing was op 25 oktober 2009.

Op 14 januari 2011, na maandenlange protesten tegen zijn heerschappij, werd hij gedwongen te vluchten naar Saoedi-Arabië, samen met zijn vrouw Leila Ben Ali en hun drie kinderen. De interim-regering van Tunesië vroeg Interpol een internationaal arrestatiebevel uit te geven, voor aanklachten wegens witwassen en drugshandel.

Op 20 juni 2011 werden hij en zijn vrouw bij verstek veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. In juni 2012 werd Ben Ali bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het aanzetten tot geweld en moord.