Oud-kopstuk Britse Conservatieven naar Liberaal-Democraten mvdb

14 september 2019

22u36

Bron: ANP 1 Het voormalige Conservatieve parlementslid Sam Gyimah, die vorig jaar nog werd gezien als een kandidaat-leider van de Tories, heeft zich aangesloten bij de Liberaal-Democraten, een anti-brexit partij. In The Observer beschuldigde Gyimah de Conservatieve premier Boris Johnson ervan de weg in te slaan van "populisme en Engels nationalisme".

Hij zei dat hij samen met de Liberaal-Democraten wil vechten tegen de wijze waarop de regering-Johnson een brexit wil bereiken, zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen daarvan voor Groot-Brittannië.

Gyimah behoorde tot de 21 parlementsleden die anderhalve week geleden uit de Conservatieve partij werden gezet. Zij stemden in met een wetsvoorstel waarin staat de premier uitstel van de brexit moet vragen als hij geen deal over het uittreden uit de EU weet te bereiken.

Gyimah was minister van Wetenschap in de regering van premier Theresa May, de voorganger van Johnson. Hij stapte op als minister uit protest tegen het brexitakkoord dat May had gesloten met de EU.