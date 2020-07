Oud-kampbewaker SS (93) vecht veroordeling aan terwijl hij cel niet eens in hoeft Caspar Naber

31 juli 2020

11u08

Bron: AD.nl 0 De 93-jarige Bruno Dey uit Hamburg heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank in de Duitse Hanzestad veroordeelde de voormalige SS-bewaker vorige week tot die straf wegens medeplichtigheid aan moord op minstens 5.230 gevangenen in concentratiekamp Stutthof.

De voorwaardelijke gevangenisstraf, die inhoudt dat hij niet achter de tralies verdwijnt, had de negentiger te danken aan de jonge leeftijd (17) waarop hij in 1944 begon als kampbewaker en zijn hoge leeftijd nu. Dat Dey die relatief ‘milde’ veroordeling desondanks aanvecht, heeft te maken met de reactie van drie mede-eisers in de zaak. Die tekenden al eerder hoger beroep aan tegen het vonnis, meldt de persafdeling van de rechtbank Hamburg in een verklaring.

De advocaat van de voormalige SS-bewaker zei eerder deze week dat zijn cliënt bereid was het vonnis te aanvaarden zodat hij eindelijk rust zou hebben. “De uitspraak kan in hoger beroep bovendien niet worden gewijzigd ten gunste van mijn cliënt. We zullen dan ook alleen in hoger beroep gaan als een van de mede-eisers of de openbaar aanklager dat ook doet”, verklaarde Stefan Waterkamp tegenover Duitse media.

De openbaar aanklager tekent geen beroep aan tegen de veroordeling, luidt het in het bericht van de rechtbank Hamburg. Doordat Dey en drie mede-eisers dat wél doen en het vonnis werd gewezen door een hogere regionale rechtbank (vanwege de ernst van de feiten), verhuist de zaak nu naar het federale Hof van Justitie in het Zuid-Duitse Karlsruhe. Dat is vergelijkbaar met de Nederlandse Hoge Raad en doet rechtszaken niet over, maar bekijkt of het recht en de procesregels zijn nageleefd en of de uitspraak voldoende is onderbouwd.

Vrijspraak

Bruno Dey vindt nog steeds dat hij niet medeplichtig is aan de moord op ruim 5.000 gevangen in het concentratiekamp waar hij bewaker was van 9 augustus 1944 tot 26 april 1945. Zijn advocaat vroeg daarom vrijspraak of, in geval van een veroordeling, een voorwaardelijke gevangenisstraf. De openbaar aanklager eiste een gevangenisstraf van drie jaar tegen de voormalige kampbewaker.