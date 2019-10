Oud-IS’ers vechten mee tegen Koerdische milities LDW

10 oktober 2019

17u36 19 Op het terrein krijgt het Turkse leger de hulp van een onofficieel samenraapsel van 40.000 tot 100.000 jihadistisch-islamistische strijders die zich hebben verenigd in wat ze zelf het “Nationale Leger” noemen. Oud-IS’ers zitten daar ook bij, hun drijfveer is doorgaans wraak. Voor hen heeft de Koerdische bevolking het meeste angst.

Van het zogenaamde ‘Nationale Leger’ - niet te verwarren met het leger van Assad - is voorlopig vooral beeld beschikbaar op social media. Feit is dat ze in grote getale klaarstaan om het Koerdische gebied in het noorden van Syrië binnen trekken, gesteund door Turkse luchtaanvallen en artillerie. “We zullen de militaire posities innemen van de vijanden van God, de atheïsten en die smerige Arabische afvalligen die met hen meeheulen”, zeggen ze op Twitter.

Het zogenaamde “Nationale Leger” bestaat voor een stuk uit ex-IS-strijders die door de Koerden verdreven zijn, maar voor een groter stuk uit andere religieus geïnspireerde soennitische strijders door Turkije aangevoerd uit andere hoeken van Syrië. “Ze zeggen dat ze alle eigendom van de Koerden willen innemen en dat ze de Koerdische vrouwen naakt op de kruispunten willen ophangen”, vertelt Mahmoud Ibrahim, onafhankelijk journalist in het Noorden van Syrië.