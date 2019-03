Oud-hoofdinspecteur zaait twijfel over verhaal van moeder verdwenen Maddie McCann bvb

Bron: 9News, Daily Mail 7 De zaak naar de verdwenen Maddie McCann blijft onopgelost. Peter MacLeod, een oud-hoofdinspecteur van de Nottinghamshire Police, beweert dat het “onmogelijk” is om door het kleine slaapkamerraam te kruipen en een driejarig kind te ontvoeren. Een vriend van Kate McCann, Maddies moeder, weerlegt de impliciete beschuldigingen dat de ouders er zelf iets mee te maken zouden hebben.

Het slaapkamerraam is belangrijk bewijsmateriaal binnen het appartement in het Portugese Praia da Luz waaruit de toen driejarige Maddie McCann op 3 mei 2007 verdween. De manier waarop Kate McCann, de moeder van Maddie, beschrijft hoe ze het raam aantrof, doet twijfels zaaien bij Peter MacLeod. Dat vertelt hij in een podcast over Maddie op de Australische nieuwssite 9News.

Slaapkamerraam

Ze zei dat ze rond 10 uur ‘s avonds de slaapkamer binnenging. Het raam stond wijd open en het gordijn wapperde door de wind. Peter MacLeod heeft het appartement in het Ocean Club Resort in Praia da Luz bezocht. Hij heeft de kamer, en dan vooral het raam, op het gelijkvloers zorgvuldig geïnspecteerd.



Volgens MacLeod is het voor een mens “onmogelijk” om een driejarig kind uit het venster te dragen. Hij vertelt dat het raam nog geen 50 centimeter breed was. “Mijn schouders zijn breder dan dat kleine venster”, aldus MacLeod. “Eens binnen zou je dan het kind moeten oppakken zonder het, en de twee andere kinderen in de kamer, wakker te maken. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Of laat me het anders zeggen, ik zie niet in hoe iemand zoiets zou kunnen doen.”

Onschuldig

Kate en Gerry McCann, de ouders van Maddie, hebben steeds standvastig ontkend dat ze iets te maken hebben met de verdwijning van hun dochter. Het koppel uit Leicestershire is ervan overtuigd dat een ontvoerder het appartement is binnengekomen, nadat ze hun kinderen alleen hadden gelaten om met vrienden te gaan eten in een nabijgelegen restaurant.

Ook een vriend van Kate weerlegt de beschuldigingen dat de ouders er nog maar iets mee te maken zouden hebben. Aan The Sun vertelde hij dat het koppel ondervraagd is door de Portugese autoriteiten en dat ze onschuldig werden bevonden.

Ook Jim Gamble, de voormalige chef van het Child Exploitation and Online Protection Command (CEOP Command), is ervan overtuigd dat Kate en Gerry er niets mee te maken hebben. Dat vertelde hij op zijn beurt in een nieuwe podcast op 9News. Zijn team werkte mee aan de start van het onderzoek. Hij schreef ook een rapport over het onderzoek van de Portugese autoriteiten.

“Natuurlijk zijn het vaak eerst de ouders die je verdenkt, omdat het hun kind is en ze meestal in de buurt zijn”, aldus Gamble. “In het begin kon ik nog geloven dat zij er iets mee te maken zouden hebben. Maar hoe verder het onderzoek vorderde, hoe zekerder ik werd dat ze niet betrokken waren.”