Oud-cipier na veertig jaar opgepakt voor brutale moord op jonge reizigers in Australië

12 april 2019

09u40

Bron: ANP, The North West Star, News 9 Queensland 0 Een voormalige cipier van een van de beruchtste gevangenissen van Australië is aangeklaagd voor een drievoudige moord van veertig jaar geleden. De lichamen van de drie jonge toeristen werden toen gevonden in het achterland van de Australische staat Queensland. Ze waren door het hoofd geschoten.

In 1978 werden Karen Edwards (23), Tim Thomson (31) en Gordon Twaddle (21) dood gevonden op een grasveld in Spear Creek, nabij de stad Mount Isa. De drie toeristen waren net begonnen aan een 1.170 kilometer lange trektocht door de ‘bush’, waarbij ze overdag op de motor rondreden en ‘s avonds overnachtten op campings.



Ze werden het laatst gezien toen ze een camping verlieten in de auto van een andere man. Die man keerde wel terug op de camping, het onfortuinlijke trio niet. Het gros van hun spullen werden achtergelaten, buiten een rode motorfiets, die spoorloos bleek.



Twee weken later werden hun lichamen gevonden. Ze werden alle drie door het hoofd geschoten vanop een korte afstand.

Boete

Bruce John Preston, nu 63 jaar oud, was al vroeg in het onderzoek een verdachte. Zo achterhaalde de politie dat hij rondreed op de rode motor die gestolen werd na de moorden. Hij vertelde aan de politie dat hij “te bang” was geweest om op te biechten dat hij het voertuig had. Preston werd datzelfde jaar veroordeeld voor diefstal en kreeg een boete. Voor de moorden bleef hij buiten schot.



Op het moment van de moorden was Preston werkloos. Later ging hij aan het werk als cipier in Goulburn, één van de zwaarste gevangenissen in het land. Daar ontving hij in 2002 nog een onderscheiding voor zijn diensten.

BREAKING: Bruce John Preston has been arrested over the Spear Creek killings. pic.twitter.com/mnEK0fiYNC Kate Kyriacou(@ KateKyriacou) link

Reportage

Pas recent ging de bal aan het rollen, nadat Australische krant The North West Star een uitgebreide reportage over de cold case publiceerde naar aanleiding van de veertigjarige ‘verjaardag’ van de moorden. De politie nam daarna opnieuw contact op met Preston.



Ditmaal waren er blijkbaar wel genoeg aanwijzingen om de man te beschuldigen, hoewel niet duidelijk is wat hem de das omdeed. Hij wordt aangeklaagd voor de drievoudige moord, rapporteren Australische media.