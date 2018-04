Oud-burgemeester New York betaalt bijdrage VS aan klimaatakkoord Parijs uit eigen zak kv

Bron: Reuters, BBC 2 Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York, heeft zondag bekendgemaakt dat hij de Amerikaanse bijdrage voor het klimaatakkoord van Parijs, 4,5 miljoen dollar, zelf zal ophoesten. President Trump trok de VS vorig jaar terug uit de overeenkomst. In een interview met de Amerikaanse zender CBS zei Bloomberg dat hij hoopt dat Trump tegen volgend jaar van idee is veranderd.

"Amerika is een verbintenis aangegaan en als Amerikanen dragen we allemaal de verantwoordelijkheid als de overheid het niet doet", zei Bloomberg op CBS. "Ik ben in staat om het te doen, dus ja, ik ga hen een cheque sturen voor het geld dat Amerika beloofd heeft aan de organisatie, alsof ze het van de federale overheid hebben gekregen."

De miljardair zal de Amerikaanse bijdrage blijven betalen als de VS zich niet opnieuw aansluiten bij het klimaatakkoord, zo deelt zijn liefdadigheidsorganisatie Bloomberg Philanthropies mee. "Onze stichting zal zich aan de belofte houden om alle bezuinigingen van de federale overheid op de bijdrage aan het VN-klimaatfonds te compenseren", liet Bloomberg weten in een verklaring.

Het geld zal overgemaakt worden aan het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC).

Vorig jaar schonk Bloomberg Philanthropies ook al vijftien miljoen dollar aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Trump is een fervent tegenstander van het klimaatakkoord, dat volgens hem de Amerikaanse economie niet ten goede komt, en kondigde in juni vorig jaar aan dat de VS zich terugtrekken uit het akkoord. Dat kan echter ten vroegste pas in 2020. De Amerikaanse president kreeg wereldwijd veel kritiek voor zijn beslissing.

Met het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, verbinden landen zich ertoe om de globale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius.