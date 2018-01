Oud-bondskanselier Schröder (73) trouwt voor de vijfde keer HA

25 januari 2018

12u10

Bron: RTL Info 1 Vijfde keer goede keer voor Gerhard Schröder (73)? De Duitse oud-bondskanselier stapt dit najaar voor de vijfde keer in het huwelijksbootje. De gelukkige is de 26 jaar jongere Zuid-Koreaanse vertaalster Kim So-Yeon (47).

Hun relatie kwam in september aan het licht toen Doris Schröder-Kopf, de vierde echtgenote van de Duitse oud-leider, tijdens haar echtscheidingsprocedure uitlegde dat So-Yeon een rol had gespeeld bij de breuk. Iets wat Schröder vandaag ontkende op een persconferentie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, waar hij zijn nieuwe verloofde voorstelde.

Het huwelijk zal in de herfst plaatsvinden. De datum en plaats worden later bepaald.

De 47-jarige Kim So-Yeon is een Zuid-Koreaanse vertegenwoordiger van het Agentschap voor Economische Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Ze werkte jarenlang als vertaalster voor Schröder.

De zeventiger, die van 1998 tot 2005 aan het politieke roer zat in Duitsland, wordt dikwijls 'de Audi-man' genoemd, verwijzend naar de vier ringen van het automerk en zijn evenveel huwelijken. Met het vijfde huwelijk in zicht, zullen de Duitsers dit jaar naar een andere bijnaam op zoek moeten.